Torneio que leva jovens à final da Champions tem pontapé inicial; conheça

Representantes de sete países, além do Brasil, disputarão a competição: Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, México e Tailândia participarão de outras regiões do mundo

A equipe campeã nacional terá direito a disputar o Mundial em Munique, palco da final da próxima Champions League. Os jogadores dos times ganhadores, inclusive, assistirão à decisão dentro do estádio — todos os custos serão bancados pela Gatorade.

Os atuais vencedores do masculino são brasileiros. No ano passado, alunos do Colégio Drummond superaram os representantes da Colômbia, além de faturarem o troféu, eles acompanharam Real Madrid x Borussia Dortmund em Wembley — no feminino, o EFAM representou o país.