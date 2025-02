Sem efeito suspensivo, Barboza e Alex Telles não jogam o Vasco x Botafogo

O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles estão mesmo fora do clássico de domingo (23), entre Botafogo e Vasco, em São Januário, pela última rodada da fase de classificação do Carioca.

O que aconteceu

O UOL apurou que o Botafogo decidiu não entrar com efeito suspenso no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), no processo que resultou na punição de dois jogos para cada um dos jogadores.

A punição é por causa do comportamento no clássico anterior, contra o Flamengo, também pelo estadual.