Possível eliminação não apaga pontos positivos do Palmeiras, diz Renan

Apesar de estar em uma situação difícil no Campeonato Paulista, o Palmeiras tem vários pontos positivos no início da temporada, opinou Renan Teixeira, no UOL News, nesta sexta (21).

O comentarista apontou que o Palmeiras obteve o melhor desempenho no clássico e ainda conseguiu preservar o elenco com o rodízio de atletas principalmente no início do Paulistão.