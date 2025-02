Vagas, queda e mandos: o que ainda está em jogo na rodada final do Paulista

Quatro times na luta contra o rebaixamento. Velo Clube, Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira chegam para a rodada final com risco de caírem. Atualmente, a Inter e o Água Santa ocupam o Z2.

Classificação e jogos Paulista

Melhor campanha; Os já classificados Corinthians e São Bernardo não apenas cumprem tabela no último jogo da fase de grupos porque batalham pela primeira colocação geral. Quem terminar com a melhor campanha terá a vantagem do mando de campo em qualquer confronto do mata-mata.

Liderança do Grupo C. São Paulo e Novorizontino estão confirmados nas quartas, mas estão separados por apenas um ponto e ainda definem quem terminará em primeiro da chave.

Como está a classificação do Grupo A?

Corinthians: 26 pontos (8 vitórias e saldo +7)* Mirassol: 16 pontos (5 vitórias e saldo +1)* Botafogo-SP: 11 pontos (2 vitórias e saldo -4) Inter de Limeira: 7 pontos (0 vitória e saldo -7)

* já classificado

Como está a classificação do Grupo B?