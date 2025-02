Palmeiras só sobrevive em duas de nove combinações no Paulistão; cenários

A situação do Palmeiras para a última rodada do Campeonato Paulista não é muito animadora. Mesmo após vencer o Botafogo-SP, a equipe de Abel Ferreira está na 3ª posição do Grupo D e, com o líder São Bernardo já classificado, briga contra a Ponte Preta pela última vaga nas quartas de final do estadual.

As contas não são tão verdes

O Palmeiras só passa de fase em duas de nove combinações possíveis. Se avançar, o alviverde vai jogar obrigatoriamente como visitante, já que não consegue ultrapassar o São Bernardo pelo número de vitórias e, consequentemente, não terá o mando de campo na eliminatória.

Vencer o Mirassol fora de casa é obrigação para os comandados de Abel Ferreira — mesmo assim, é preciso secar a Ponte Preta, que recebe o Bragantino no Moisés Lucarelli. Os dois jogos, assim como todos os outros seis da rodada final, ocorrem a partir das 18h30 (de Brasília) de domingo (23) — o UOL Play transmite as duas partidas, e o Canal UOL passa Ponte Preta x Bragantino.