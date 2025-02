Palmeiras: Concorrência pesa, e zagueiro elogiado por Abel vive indefinição

O zagueiro Naves, elogiado por Abel Ferreira após a vitória contra o Botafogo-SP, tem futuro incerto no Palmeiras.

O que aconteceu

Naves quer jogar mais e se vê sem espaço no elenco do Palmeiras em 2025. O Alviverde conta com Gustavo Gómez e Murilo como titulares incontestáveis, contratou Bruno Fuchs por empréstimo e encaminhou a compra de Micael, do Houston Dynamo. O atleta não quer brigar para ser apenas a terceira opção na defesa.

O Cruzeiro e Vasco estão interessados em Naves, mas Palmeiras vai fazer jogo duro. O estafe do atleta buscava uma saída já em janeiro, mas o clube recusou propostas do Sport e do Athletico-PR. A ideia neste momento é um empréstimo com uma opção de compra com um valor mais convidativo ao novo clube, mas o Alviverde não tem essa intenção.