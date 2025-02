Palmeiras fechou a contratação de Vitor Roque? PVC e Hernan explicam

Quando você conversa com as fontes do Palmeiras, é aquela coisa: calma, não tem nada ainda, o modelo está pronto para quando eles derem um ok, a gente já chegar com tudo e fechar. Porém, ainda não tem nada pra gente dizer pra vocês que está prestes a fechar. Esse é o ponto do Palmeiras.

O ponto do Betis e do Barcelona seria um reempréstimo do Betis para o Palmeiras com uma compensação financeira. E aí o Palmeiras compra o Vitor Roque do Barcelona em junho por 27 milhões de euros, de forma definitiva, por cinco anos. Essa é a operação. O Palmeiras não me nega essa operação, mas também não confirma que ela está sendo feita nesse momento.

André Hernan

PVC: Negócio pode sair até terça, mas não está fechado

Paulo Vinícius Coelho acrescentou que há uma expectativa no Palmeiras de fechar o negócio por Vitor Roque até a próxima terça (25).

Quem está na Espanha trabalhando nesse negócio diz assim: nem eu sei. A minha impressão, conversando com uma pessoa do Palmeiras que não é da direção, não é o Leo Holanda, não é o Anderson Barros, não é o Leila Pereira, é que vai fechar até terça-feira.