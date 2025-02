Organizadas protestam contra ingresso caro e vão boicotar Flamengo x Maricá

Os valores diante do Maricá são considerados altos. Sem o desconto de sócio, o setor mais barato é o sul, custando R$ 60 a inteira. A norte é R$ 80, a leste inferior R$ 120 (com espaço Fla+ leste a R$ 200), a oeste R$ 140 (espaço Fla+ oeste R$ 200) e o Maracanã Mais custa R$ 450. A partida vale apenas a confirmação do título da Taça Guanabara, já que o Flamengo está classificado para a semifinal do Carioca.

O maior público do Estadual até agora foi no Flamengo x Vasco. Foram 44.543 presentes e 41.646 pagantes. A arrecadação bruta de R$ 2.491.377. Mesmo assim, o rubro-negro tem tido uma média mais baixa do que o normal no estádio.

Quando era vice-presidente de marketing, Bap dizia ser inviável praticar preços populares. O plano de governo dele não fala nada sobre a política de precificação.

O UOL procurou o Flamengo, que não se manifestou ainda. Caso o clube queira se posicionar, a matéria será atualizada.

Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla, dessa vez, na atual gestão que dentre erros e acertos inicia o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos e também a política de sócio-torcedor. Nos assusta que já no Campeonato Estadual, esses valores estejam sendo praticados. O que será que nos espera nas competições mais importantes?