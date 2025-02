Rival do Palmeiras anuncia saída de técnico antes de jogo do Paulistão

Os cinco tropeços consecutivos do time do interior nesta temporada culminaram na saída antes da fase eliminatória. Neste período, o clube acabou goleado pelo São Paulo por 4 a 1 e tomou 3 a 0 do Bragantino.

Antes das quartas — contra o Corinthians —, o Mirassol deve ter técnico interino para encarar o Palmeiras em casa. O jogo da 12ª rodada, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo (23), vai selar o destino do alviverde no campeonato.

O Mirassol Futebol Clube e o técnico Eduardo Barroca informam que entraram em acordo para a interrupção do trabalho do treinador. Agradecemos ao treinador pelo seu empenho e dedicação, e desejamos sucesso em seus futuros desafios nota do Mirassol