Mercado: Pedro Raul de saída, Wesley na mira inglesa e trio atrás de Naves

Lateral-direito Wesley é um dos destaques do Flamengo nos últimos meses Imagem: Ruano Carneiro/Getty Images

Destaque na mira inglesa. Wesley, um dos destaques do Flamengo nas últimas temporadas, vive momento especial e deve ser convocado para a seleção brasileira. O lateral, no entanto, pode gerar um problema ao rubro-negro: o futebol inglês também está de olho no camisa 43. Depois de ter sido alvo de ofertas recusadas do Bournemouth, em 2024, e do Aston Villa, já em 2025, o jovem de 21 anos entrou forte na mira do Liverpool.

Ex-Inter na mira. A Juventus, da Itália, monitora a situação do volante Johnny Cardoso, ex-Internacional e atualmente no Betis, da Espanha. O clube italiano já fez contatos iniciais para entender condições de negócio e avalia uma investida na janela de transferências do meio do ano. Outros clubes da Itália, Inglaterra e Espanha também estão interessados no atleta de 23 anos.

Naves, zagueiro do Palmeiras, é alvo de três clubes da Série A Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Palmeirense procurado. O zagueiro Naves, elogiado por Abel Ferreira após a vitória contra o Botafogo-SP, tem futuro incerto no Palmeiras. Cruzeiro, Santos e Vasco têm interesse na contratação do jogador. O estafe do atleta busca uma saída desde o ano passado e tentou mais uma vez em janeiro deste ano, mas o clube recusou propostas do Sport e do Athletico-PR. Naves quer jogar mais e se vê sem espaço no elenco do Palmeiras em 2025.

E o Vitor Roque? Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho explicaram no De Primeira a que ponto está a negociação do Palmeiras com Vitor Roque, que está emprestado pelo Barcelona ao Betis até junho. Há uma conversa para reemprestar o jogador nesta janela com obrigação de compra no meio do ano. "Quando você conversa com as fontes do Palmeiras, não dá para falar em otimismo. Dá para falar em expectativa e um Palmeiras cada vez mais forçando uma resolução de Betis e de Barcelona", iniciou Hernan. "Quem está na Espanha trabalhando nesse negócio diz assim: nem eu sei. A minha impressão, conversando com uma pessoa do Palmeiras que não é da direção, é que vai fechar até terça-feira", completou PVC.