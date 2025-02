Técnico de rival do Palmeiras no Mundial diz que grupo não dá 'tanto susto'

O Grupo A do Super Mundial não dá "tanto medo" em comparação com as demais chaves, de acordo com o ex-jogador argentino Javier Mascherano, atualmente técnico do Inter Miami. É a chave do Palmeiras no torneio.

O que aconteceu

Mascherano disse que o Inter Miami caiu em grupo que, pelo "nome" dos adversários, não é tão intimidador quanto outros. Além do Palmeiras e do time da MLS, o Porto, de Portugal e o Al Ahly, do Egito, completam a chave.

No entanto, o técnico argentino destacou que será um "grupo duro" por rendimento. Ele destacou que tem bastante informação sobre Porto e Palmeiras e que se impressionou com o time egípcio na disputa do Intercontinental — perdeu para o Pachuca nos pênaltis no jogo que definiria o rival do Real Madrid.