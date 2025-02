'Luighi mudou o jogo para virada do Palmeiras': PVC explica na prancheta

Cria da base do Palmeiras, Luighi foi o fator decisivo para a virada sobre o Botafogo-SP no Allianz Parque, pelo Paulistão, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Pracheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, a entrada do jovem centroavante deu mais presença de área ao time de Abel Ferreira, que saiu perdendo e reagiu para manter viva a esperança da classificação.