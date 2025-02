Libertadores: 'Corinthians passou a maior vergonha dessa semana', diz Juca

O Corinthians ainda não jogou bem, com B maiúsculo, nenhuma vez neste ano. Tem lá o trio que faz gols, que resolve, foi levando, mas nos jogos importantes tomou de três do São Paulo, empatou com o Palmeiras graças à perda do pênalti pelo menino Estêvão no último minuto, e suou para ganhar do Santos em Itaquera.

Juca Kfouri

O colunista destacou que o time da casa comemorou o empate como se fosse uma vitória para botar no currículo.

Juca disse que o Corinthians deve se classificar com facilidade na volta em Itaquera, mas alertou que o Timão não pode repetir a mesma postura na próxima fase preliminar, onde deve enfrentar um time equatoriano valendo vaga na fase de grupos da Libertadores.

O bicampeão Mundial FIFA vai à Venezuela disputar pré-Libertadores, repescagem, contra um time que está na rabeira da tabela do campeonato venezuelano e empata?

A prova do ridículo, da 'verguenza', foi que os venezuelanos se abraçaram no fim do jogo, o técnico toda hora mostrava para o árbitro que era hora de acabar o jogo, estavam malucos, entrou pro currículo e pra história do Universidad Central.