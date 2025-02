Lavieri: Abel do 'Velho Testamento' volta a Palmeiras que parecia largado

Na visão do colunista, Abel deu mostras de preocupação com o momento do Verdão.

Para Lavieri, a "cutucada" de Abel é sinal de que a diretoria do Palmeiras está em falta com seu torcedor.

Esse Abel mostra que está com alguma preocupação com um Palmeiras que parecia estar largado por culpa da sua diretoria, por culpa do Anderson Barros, que não fala, por culpa da Leila, que força todo tipo de comunicação violenta com a sua torcida.

Eu não estou dizendo que tem que agir por pressão, mas parece que a Leila não sabe conversar com o torcedor, não sabe o que o torcedor quer.

Isso para mim é muito ruim, e ontem o Abel deu uma amarrada nisso tudo - falou que o Palmeiras precisa voltar a se unir, que a torcida precisa voltar, cutucou a diretoria. Eu achei a coletiva dele boa.

Danilo Lavieri

