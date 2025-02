Jornal: City prepara 'barca' com estrelas e brasileiros; veja lista

O Manchester City deve passar por uma reformulação drástica para a próxima temporada e já prepara uma 'barca' com jogadores de peso do elenco, incluindo dois brasileiros.

O que aconteceu

O jornal inglês Daily Mail aponta que nove nomes caminham para deixar o clube. O que mais chama atenção é Kevin De Bruyne, que ficou no banco de reservas por opção de Pep Guardiola no jogo de volta os playoffs da Champions League, contra o Real Madrid. Com contrato só até o fim da temporada, o meia de 33 anos é alvo do futebol da Arábia Saudita e dos Estados Unidos.

Dois brasileiros estão na lista: Ederson e Matheus Nunes. O goleiro esteve perto de deixar os Citizens no último verão europeu e entra em seu último ano de contrato com o clube inglês. Já o brasileiro naturalizado português nunca agradou parte da torcida, de acordo o jornal.