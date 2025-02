Grama natural x sintética: polêmica esquenta debate entre colunistas; veja

A partir do momento que os principais jogadores do futebol brasileiro falam 'nós não vamos jogar mais no sintético', acabou a discussão. Cabe à CBF estabelecer um cronograma de extinção do gramado sintético no Brasil, como teve em outras ligas. Ponto.

A gente sempre fala que os jogadores de futebol são omissos, e essa é a principal situação deles, o terreno onde eles jogam, e eles se colocaram claramente. Jogadores brasileiros e estrangeiros que atuam no Brasil. Jogador holandês, argentino. Então acabou a discussão. No próximo congresso da CBF, estabelece o cronograma para extinção.

Não é a opinião do Arnaldo, do Juca, do Mauro, do Danilo, do Trajano ou do Tironi, é a opinião é do Neymar, do Memphis, do Lucas, do Thiago Silva. Acabou a discussão.

Arnaldo Ribeiro

