'Canela seca', Rony ganhou R$ 1 mil com primeiro gol: 'Ajudou a mãe'

Rony balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Atlético-MG, na vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis pela Copa do Brasil, em um momento bem distinto de quando começou. Se o primeiro gol lhe rendeu R$ 1.000, agora ele já não tem mais preocupação financeira por tudo que conquistou no futebol.

O atacante de 29 anos é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, com 23 gols, e soma 17 títulos no currículo, sendo 11 conquistados com a camisa alviverde. Agora no Galo, ele espera render o mesmo que no clube anterior.

Trajetória de superação

Natural de Magalhães Barata, no Pará, Rony enfrentou desafios desde a infância. Criado apenas pela mãe ao lado de quatro irmãos, trabalhou desde cedo para ajudar a família. Atuou como mecânico e motoboy antes de ingressar na base do Remo, onde foi apoiado financeiramente pelo então diretor Paulinho Araújo.