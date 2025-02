Campanha no Paulistão é reconstrução para Ponte e para mim, diz Valentim

O técnico da Ponte disse que a pré-temporada da equipe foi fundamental para a campanha no Paulistão.

Classificação e jogos Paulista

Segunda colocada no grupo D, a Macaca depende de uma vitória na última rodada contra o Bragantino para se classificar ao mata-mata.

Foram 24 sessões de treinos na pré-temporada, o presidente nos deu a melhor qualidade possível em relação à pré-temporada. Ela foi muito boa, nós fomos para o Bourbon em Atibaia, depois fomos para Bragança, no CT feminino do Bragantino, e as coisas vêm dando muito certo.

É um time que os jogadores compraram a ideia daquilo que a gente vem fazendo. É um time procurando cada um fazer o seu melhor, sem egoísmo e sem ego, cada um procurando ajudar ao máximo. As coisas têm dado certo e nós estamos fazendo uma campanha espetacular, todos juntos.

Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta

Jogo decisivo contra o Bragantino

Valentim falou sobre o jogo decisivo contra o Bragantino na última rodada da fase de grupos do Paulistão, em Campinas, com obrigação de vitória para não depender do resultado do Palmeiras.