Árbitro aborda Messi, pede autógrafo após jogo e será punido pela Concacaf

O árbitro Marco Antonio Ortiz Nava será punido pela Concacaf por abordar Lionel Messi ao final do jogo entre Inter Miami e Sporting Kansas City para pedir um autógrafo. A entidade não anunciou qual será a sanção ao responsável pelo apito na partida pela Concachampions.

O que aconteceu

Após apitar o fim do jogo, o árbitro vai até Messi e tem uma breve conversa com o camisa 10. O atacante foi o autor do único gol do jogo da última quarta-feira (19).

Segundo a ESPN norte-americana, Marco Antonio teria pedido a camisa de Messi. O argentino aceitou entregá-la no vestiário.