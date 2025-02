Alcaraz rompe silêncio e diz por que saiu do Flamengo: 'Aconteceram coisas'

Os primeiros passos de Alcaraz no retorno à Premier League foram positivos com a camisa do Everton. O ex-jogador do Flamengo rompeu o silêncio e contou o que determinou a sua saída precoce do Brasil.

O que aconteceu

Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024 como a maior contratação da história do clube, numa operação de R$ 110 milhões. O argentino, porém, não conseguiu se firmar como titular. Foram apenas 19 jogos oficiais, com três gols e duas assistências.