Zubeldía estica corda, fura planejamento e São Paulo falha no Paulistão

Foi a segunda vez que Zubeldía 'esticou a corda' e não obteve o resultado que precisava. Contra o Velo Clube, o planejamento era de reservas em campo, mas o argentino optou por titulares para tirar a pressão do clássico contra o Palmeiras que viria na sequência, mas o Tricolor acabou empatando por 3 a 3.

Outro problema são os pendurados com dois cartões amarelos e que correm risco de ficarem fora do duelo mata-mata. O São Paulo tem hoje cinco pendurados: Rafael, Alan Franco, Sabino, Enzo Díaz e Calleri.

O Tricolor entra na última rodada com 16 pontos contra 15 do Novorizontino. O time do interior tem uma vitória a menos, primeiro critério de desempate, mas caso vença sua partida contra o Botafogo, obriga o São Paulo a bater o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, para poder mandar o jogo das quartas no Morumbis.