Zico surpreende Léo Ortiz e 'invade' entrevista no Flamengo

Logo após o comentário, no clássico em que fez gol, Léo Ortiz disse que queria conhecer Zico. O zagueiro ainda não tinha tido a oportunidade de estar com o ídolo. A primeira resposta da entrevista foi justamente sobre a declaração.

É uma honra estar vivendo esse momento, e o elogio do Zico coroou tudo isso. Acho que é até como se contasse como um título. Acho que não são muitos que recebem esse tipo de elogio do maior da história do Flamengo. Então foi uma honra enorme e foi quase como se fosse um título mesmo, porque acho que eu recebi mais mensagem disso do que quando eu ganhei a Copa do Brasil. Eu fico muito lisonjeado. É um cara fora da curva e muito feliz por tudo que vem acontecendo, e principalmente pelo momento não só meu, mas do time também. Léo Ortiz