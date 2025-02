Transmissão ao vivo de Palmeiras x Botafogo-SP: veja onde assistir

O desempenho recente do Alviverde preocupa: apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. No clássico com o São Paulo, o time não saiu do 0 a 0, em casa.

Do outro lado, o Botafogo-SP mantém vivas as remotas chances de classificação. Para continuar com esperanças, precisa vencer o Palmeiras e ainda contar com um tropeço do Mirassol na rodada.

Palmeiras x Botafogo-SP -- Campeonato Paulista 2025