Tiquinho responde rápido e empolga torcedores do Santos: '20 gols no ano'

As atuações são consideradas boas pela comissão técnica de Pedro Caixinha, que acredita ainda que o experiente jogador está em evolução física. Tiquinho, inclusive, disse na sua coletiva de apresentação que acreditaria estar 100% fisicamente dentro de 15 dias, data que coincidiria com o final da 1ª fase do Campeonato Paulista.

Na torcida, a confiança de que o atacante vai deslanchar é grande, mesmo antes do jogo e do gol contra o Noroeste. O UOL conversou com alguns torcedores na Vila Belmiro. Foi unanimidade a esperança no camisa 9, seja pela qualidade do atleta, ou pelo carisma.

Tiquinho vai marcar pelo menos 20 gols esse ano, pode anotar. Eu gostei muito da contratação dele. Preferia que tivesse sido sem a saída do Jair, mas vai valer a pena. E pô, a comemoração dele é fera (risos) Mateus Henrique, de 21 anos

Ele vai ter muita importância na temporada. Ainda mais com a chegada do Deivid Washington também, ele vai ser o cara da experiência para os momentos mais complicados, e teremos também um moleque nosso, de muita qualidade de volta Bruno Rodriguez, de 29 anos

Acho que o ano passado dele foi preocupante, mas teve toda a questão da perda do pai, que abala qualquer um, mas aqui ele vai recuperar a alegria de jogar. Um cara bom de bola e com o Neymar do lado, não tem jeito Ricardo Moreira, de 43 anos