Sorteio da Champions: Real pode pegar rival, e PSG encara pedreira

Bayern de Munique, Benfica, Feyenoord, Real Madrid, PSV, PSG, Borussia Dortmund e Club Brugge se classificaram nos play-offs. As equipes esperam pelos possíveis duelos, já que os clubes classificados de forma direta foram divididos em pares:



Real Madrid enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

Bayern de Munique enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

PSG enfrentará Liverpool ou Barcelona

Benfica enfrentará Liverpool ou Barcelona

Borussia Dortmund enfrentará Lille ou Aston Villa

Club Brugge enfrentará Lille ou Aston Villa

Feyenoord enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

PSV enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

As oitavas serão disputadas entre 4 e 12 de março, durante as quatro quartas-feiras nas quatro semanas em questão. Assim como tem sido esta fase nas últimas edições, os confrontos serão em embates de ida e volta, com as equipes que se classificaram direto decidindo o segundo jogo em casa.