Santos anuncia a contratação de Deivid Washington

Deivid estava com a seleção brasileira sub-20 e foi artilheiro no Sul-Americano da categoria, com 3 gols marcados, mesmo não sendo titular em todas as partidas no time de Ramón Menezes. O jovem sagrou-se campeão continental. A competição aconteceu entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro.

O Menino da Vila inclusive esteve no estádio do Peixe para assistir a vitória do Santos sobre o Noroeste por 3 a 0, na última quarta (19), e viu o jogo ao lado dos futuros companheiros que não haviam sido relacionados para a partida, como Vinicius Lira, Robinho Jr, Diógenes e João Fernandes.

Aos 19 anos e sem espaço no elenco principal do Chelsea, o atacante chega ao Peixe para recuperar o alto nível. Ele foi vendido por R$ 79 milhões em 2023. No curto tempo no elenco profissional Peixe, o jovem teve 16 jogos e 2 gols marcados.