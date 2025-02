Botafogo perde para Racing na Argentina e vê título da Recopa mais distante

Martínez ampliou! O camisa 9 tabelou no campo defensivo do Botafogo e saiu cara a cara com John para marcar de cavadinha sobre o goleiro brasileiro e ampliar o placar, aos 18 minutos da segunda etapa.

John salvou novamente. Martirena deu um forte chute para ótima defesa do goleiro do Botafogo, que evitou o terceiro gol do elenco argentino.

Cuiabano foi expulso no finalzinho do jogo. O lateral se complicou com Colombo e, caído no chão, deu um chute no rosto do zagueiro do Racing.

Ficha técnica

Racing 2 x 0 Botafogo

Competição: Ida da Recopa Sul-Americana de 2025

Local: Estádio Presidente Perón - Buenos Aires, Argentina

Data e hora: 20 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: Luciano Vietto, aos 30'/1ºT, Martínez, 18'/2ºT

Amarelos: Di Cesare, Barboza, Zuculini, Danilo Barbosa, Newton, Rwan Cruz, Martirena, Nardoni

Vermelho: Cuiabano

Racing: Arias; Di Cesare, Colombo e Quirós; Martirena, Nardoni, Zuculini e Rojas; Vietto (Zaracho), Martínez e Salas (Ignacio Rodríguez). Técnico: Gustavo Costas