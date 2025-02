Portuguesa tentou a contratação de Falcao García, diz presidente da SAF

Qual o planejamento a curto, médio e longo prazo para o futuro da Portuguesa?

"A curto prazo o planejamento é fazer um Paulistão seguro, até pelo pouco tempo que tivemos para a nossa preparação. A SAF, por exemplo, passou a existir oficialmente no dia 2 de janeiro. No dia 15 já estávamos em campo contra o Palmeiras, em um clássico no Allianz Parque. E estamos conseguindo bons resultados. O grande objetivo nesse ano é subir no Campeonato Brasileiro. A médio e longo prazo o planejamento é recolocar a Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro, com uma gestão séria e profissional".

Quais são os modelos em que a SAF da Lusa se inspira?

"Temos bons exemplos no Brasil e pelo mundo, mas ser SAF não é um sinônimo de sucesso. O maior clube do mundo, o Real Madrid, por exemplo, não é uma empresa, tem sócios, um presidente, mas é gerido como uma empresa. É claro que todo mundo gostaria de ser o Real Madrid, mas dentro da nossa realidade gostamos do modelo de gestão do Brighton, da Inglaterra. Um clube que consegue mesclar um futebol ofensivo, como gostamos, com um excelente modelo de gestão. Eles sabem trabalhar muito bem com números, dados, e conseguem monitorar bem o mercado. Descobrem jovens talentos, evoluem esses talentos e conseguem boas negociações. Tudo isso sendo competitivos esportivamente".

Qual seu maior objetivo como CEO da Portuguesa?

"Recolocar a Portuguesa no lugar que ela merece, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas fazer isso sem loucuras, com uma gestão séria e profissional, subindo um degrau por vez. Esse é o nosso objetivo".