Por que gramado que virou solução no Real Madrid não serve para o Palmeiras

Gramado híbrido foi testado no Allianz Parque, mas não deu certo. Alessandro Oliveira, CEO da SoccerGrass (que cuida do gramado do Allianz), disse ao UOL que o gramado híbrido foi cogitado no Allianz Parque após os problemas com a grama natural, mas os testes apontaram que não daria certo.

O híbrido é um campo 100% de grama natural, onde enxertam fios de grama sintética, cerca de 20% do campo. Mas você tem todo o campo de grama natural, que vai se estressar por que o sol não bate pelas arquibancadas cobertas por determinação da Fifa nessa novas arenas, com shows, e a grama natural sofre com isso. Pensamos e testamos o gramado híbrido no Allianz Parque e não deu certo. Testamos onde a grama morria, ficava seca, e não funcionou. Isso seria Allianz e Maracanã.

Alessandro Oliveira

"Quando fizeram a grama híbrida no Maracanã não fiz orçamento porque não daria certo. Com o estresse de jogo, só 20% de fio não seria o suficiente de manter qualidade. Ele serve mais para o visual, estética, para não ver grama estressada, queimada. Pintam a grama de verde. Para o Allianz não seria uma saída. O sucesso do Allianz é o sintético com padrão de qualidade", completou.

Corinthians é exemplo de gramado híbrido de sucesso no futebol brasileiro. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, se rendeu ao gramado da Neo Química Arena no ano passado e disse que era o melhor do Brasil.

O estádio do Alvinegro tem 20 centímetros de fibra sintética inserida dentro do solo em que cresce a grama natural, recebe um número muito menor de eventos que o Allianz Parque e recebe boa quantidade de luz do sol — o que possibilita esse tipo de gramado.

Sintéticos têm apoio da Fifa, mas geram divergências: 'Loucura'