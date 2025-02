Palmeiras sai atrás, é vaiado, mas vence Botafogo-SP e vive no Paulistão

A equipe de Ribeirão Preto segue com 11 pontos e já não tem mais condições de classificação no Grupo A do Paulistão.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia.

Já o Botafogo-SP recebe o Novorizontino no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Todos os jogos da última rodada do Paulistão serão no mesmo dia e horário.

Palmeiras sofre com linha de 5, mas respira com Estêvão

O Palmeiras entrou em campo sabendo que precisava buscar a vitória a todo custo para seguir vivo no Paulistão, mas o Botafogo-SP de Márcio Zanardi tinha uma linha de cinco defensores para tentar se defender jogando fora de casa.

A equipe de Abel Ferreira encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas com o alto número de defensores e abusou do jogo aéreo, mas sem sucesso. Com muitos homens no ataque, o Alviverde levou um contra-ataque mortal e viu o Botafogo-SP sair na frente com Alexandre Jesus.