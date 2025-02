Palmeiras se expôs muito no mercado e criou clima hostil, diz Yara Fantoni

Muito da insatisfação do palmeirense vista no Allianz Parque, na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, é culpa da direção do clube, afirmou Yara Fantoni, no Fim de Papo, nesta quinta (20).

Para a colunista, o Palmeiras conduziu mal as negociações e não soube lidar com algumas questões que deveriam ser internas. O reflexo tem sido visto nas vaias e na diminuição do público no estádio.