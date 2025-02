Palmeiras pode ser eliminado mesmo com 4ª melhor campanha do Paulistão

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP pressionado e corre o risco de ser eliminado do Campeonato Paulista com uma das melhores campanhas da competição. Com 17 pontos, o Alviverde estaria com a classificação encaminhada em qualquer outra chave, mas é o terceiro do Grupo D e pode se despedir do Estadual ainda nesta quinta-feira (20).

O que aconteceu

O Palmeiras possui a quarta melhor campanha do Paulistão. O Alviverde pode ser ultrapassado na classificação geral pelo Mirassol, vice-líder do Grupo A, com 16 pontos, que encara o Red Bull Bragantino nesta quinta (20), às 18h30 (de Brasília).

O Alviverde estaria entre os dois primeiros em qualquer outra chave. A pontuação atual garantiria a segunda colocação do Grupo A, atrás apenas no Corinthians, a liderança nas chaves B e C, lideradas por Santos e São Paulo, respectivamente.