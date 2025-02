Mercado: convite de Neymar, decisão sobre Zubeldía e 'sonho' Falcao García

Zubeldía acumula tropeços comandando o São Paulo neste Campeonato Paulista Imagem: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Zubeldía fica (por enquanto). O São Paulo não vai demitir Luis Zubeldía no momento, mas o técnico argentino pode cair em caso de eliminação precoce no Paulistão, informou André Hernan no De Primeira. De acordo com o colunista, a diretoria não pretende repetir com Zubeldía o roteiro vivido com Rogério Ceni e Thiago Carpini à frente do Tricolor. "Há uma ala mais forte no São Paulo que pensa o seguinte: se acontecer uma eliminação precoce no Paulista, não pode repetir o erro que repetiu com o Rogério Ceni e com o Carpini — esperar duas semanas, a intertemporada e as primeiras rodadas do Brasileirão. Há uma convicção maior de que, se acontecer uma eliminação no Paulista, ele não continua", explicou Hernan.

Da Argentina para Porto Alegre? O Grêmio formalizou uma oferta para contratar o zagueiro Jhohan Romaña, de 26 anos, que atua no San Lorenzo, da Argentina. O jogador de 26 anos é um dos dos destaques da equipe argentina, que já sinalizou que não facilitará nas tratativas. A intenção da diretoria Imortal é de trazer mais um nome para compor o sistema defensivo. Na última semana, o clube gaúcho anunciou Wagner Leonardo, vindo do Vitória.

Atacante colombiano foi sonho da Portuguesa, mas seguiu no Millonarios, time de seu país Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Falcao García no Paulistão? Quase... Agora SAF, a Portuguesa tem projetado a internacionalização da marca, visando trazer grandes nomes para reforçar o elenco. Após a tentativa de trazer o português Nani, ídolo do Manchester United, a Lusa esteve perto de outro grande nome do futebol mundial: Falcao García. As tratativas ocorreram no início deste ano. O atacante colombiano de 39 anos teve o nome levado à diretoria da Portuguesa, que se interessou e sonhou com a contratação. As partes abriram conversas e ficaram próximas de um acordo, mas Falcao comunicou posteriormente que optaria por um clube que fosse disputar a Libertadores e acabou ficando no Millonarios (que vai disputar a Sul-Americana).

Botafogo segue com interino. Não tem André Jardine, Vasco Matos e muito menos o ex, Artur Jorge. No mar de especulações, entrevistas e expectativa sobre quem vai comandar o Botafogo, chegou a Recopa. E na segunda final desde ano, o técnico é interino: Cláudio Caçapa. A ideia de John Textor é fechar com um novo treinador para o início do Campeonato Brasileiro.