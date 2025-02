Léo Ortiz defende gramado natural, mas cobra melhora nos campos pelo país

O que mais Léo Ortiz falou

Gramado sintético: "É uma questão sempre muito complicada de falar. Os clubes fazem escolhas para priorizar uma coisa mais fácil de se cuidar, que é o gramado sintético, mas isso tira um pouco da qualidade do jogo. Acho que pela não manutenção muito seguida acaba prejudicando o gramado, e talvez aumentando a incidência de lesões. Isso preocupa todos os jogadores. Os caras que têm talvez um problema maior de articulação sentem muito mais, mas isso é prejudicial para todos".

Classificação e jogos Carioca

União dos jogadores: "Eu acho de extrema importância, para poder brigar por coisas que são, não só do interesse nosso, mas do crescimento do espetáculo. Então, por muitos momentos, isso foi um pouco distante. Hoje os jogadores vêm se unindo mais e expondo isso. Não teria que ser necessário expor nas redes sociais. Acho que a Federação ou as Confederações deveriam ter reuniões com os jogadores para que isso pudesse se decidir dentro de quatro paredes, numa reunião mais tranquila".