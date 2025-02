Com rachadura, jatinho de R$ 439 milhões de CR7 fica preso em aeroporto

Não se sabe se CR7 estava a bordo do avião quando este chegou a Manchester. O jatinho foi visto ao lado da aeronave que levou o Manchester City à cidade de Madri para a segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real, na última quarta-feira (19).

CR7 jogou pelo Al-Nassr no dia 13, quinta-feira, um dia antes da chegada do jatinho a Manchester. Ele volta a campo nesta sexta-feira (21) em jogo contra o Al-Ettifaq, às 14h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Saudita.

Cristiano Ronaldo teria comprado a aeronave no ano passado, segundo o The Sun. O veículo conta com o logo de CR7 e imagens de sua tradicional comemoração, não deixando dúvidas de quem é o seu proprietário.

Um vídeo da aeronave foi divulgado pelo próprio aeroporto de Manchester em sua conta oficial no X (antigo Twitter).