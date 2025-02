Hernan: São Paulo quer evitar 'roteiro Carpini' em decisão sobre Zubeldía

O São Paulo não vai demitir Luis Zubeldía no momento, mas o técnico argentino pode cair em caso de eliminação precoce no Paulistão, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

De acordo com o colunista, a diretoria não pretende repetir com Zubeldía o roteiro vivido com Rogério Ceni e Thiago Carpini à frente do Tricolor.