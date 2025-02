Guardiola admite 'fim de ciclo' no City após queda na precoce Champions

Pep Guardiola pode estar vivendo seus últimos momentos como técnico do Manchester City. O treinador falou em "fim de ciclo" após a eliminação para o Real Madrid, na última quarta-feira (19), pelos playoffs da Liga dos Campeões.

Um pouco sim [fim de ciclo]. As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos do Campeonato Inglês em sete anos e, na Champions, chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos. Pep Guardiola, técnico do Manchester City