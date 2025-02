Galhardo cita Neymar ao abordar acerto com Santa Cruz: 'Mexeu com o Brasil'

Imagem: Evelyn Victória / via Instagram do Santa Cruz

O meia-atacante Thiago Galhardo, que acertou com o Santa Cruz, citou a volta de Neymar ao Santos ao abordar sua chegada ao time pernambucano. Ele deu entrevista ao canal "Coral Cast".

Não dá para se comparar ao Neymar, é outro mundo, mas [meu acerto] mexeu com o Brasil: largar o Fortaleza e fechar com o Santa Cruz é algo que ninguém esperava. Posso garantir que alguns amigos de renome — campeões de Sul-Americana e Libertadores — estão querendo entender o que está acontecendo. Na hora que entenderem o projeto, isso vai ter aceitação Galhardo

O que aconteceu

O jogador assinou com a equipe pernambucana na semana passada. Galhardo atuou pelo Fortaleza no início de 2024, acabou emprestado ao Goiás ao longo da temporada e rescindiu no início deste ano.