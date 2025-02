Endrick entra só nos minutos finais em mais da metade de seus jogos no Real

Endrick foi utilizado pelo técnico depois da marca dos 40 minutos da etapa final em dez dessas partidas. Nesse recorte, o camisa 16 teve apenas uma participação em gol, que veio logo em sua estreia pelo clube ao marcar na vitória sobre o Valladolid, em 25 de agosto do ano passado.

Ele vinha de três jogos sem sair da reserva. O brasileiro ficou o tempo todo no banco em 19 confrontos em que esteve relacionado. Até agora, Endrick só foi titular em três compromissos da equipe, nenhum pela LaLiga.

O atacante balançou a rede quatro vezes e ainda não deu assistências no clube merengue. Metade de seus gols saiu na classificação na Copa do Rei sobre o Celta de Viga, quando entrou aos 39 do segundo tempo e cravou ambos na prorrogação. O outro saiu na derrota fase seguinte do torneio, na derrota por 3 a 2 para o Leganés, em um dos poucos jogos em foi escalado no 11 inicial.

O baixo aproveitamento no Real fez Endrick ser especulado fora do Real, mas ele não quer sair, de acordo com o colunista André Hernan. A joia revelada pelo Alviverde espera ter mais minutos em campo e qualquer movimento de saída é tratado como "impossível" por seu estafe.