Em reconstrução lenta, Botafogo vai para segunda final do ano com interino

Para isso, contratou Claudio Caçapa como auxiliar permanente e mudou a função de interino.

Classificação e jogos Recopa Sul-Americana

A Supercopa do Brasil foi o primeiro a ficar pelo caminho. E logo diante do rival Flamengo, quando o interino anterior era Carlos Leiria — que não empolgou também no Carioca.

John Textor já avisou: o que importa mesmo é Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. É para isso que ele continua abrindo os cofres e contratando jogadores.

Mas os torcedores (e quem está em campo) querem ganhar o que vier pela frente. A questão é provar que é possível do jeito que as coisas estão indo atualmente.

O Botafogo chega à Recopa possivelmente estreando novos nomes. Jair é a bola da vez. O zagueiro foi comprado junto ao Santos e estava com a seleção sub-20. Foi à Argentina e tem chance de jogar.

O Botafogo se desfigurou na transição entre a saída de Artur Jorge e os primeiros passos dos interinos.