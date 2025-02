Dorival assiste a Neymar na Vila, mas decisão sobre convocação não tem data

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, esteve presente em um dos camarotes da Vila Belmiro para acompanhar especificamente o meia-atacante Neymar na vitória do Santos contra o Noroeste. O comandante, inclusive, ficou em um local isolado dos membros da diretoria santista. Nas visitas aos clubes, por recomendação da CBF, a comissão costuma ficar sozinha.

O que aconteceu

Dorival Júnior assistiu ao jogo da Vila Belmiro, nos camarotes acima do portão 1/2, próximos ao camarote de onde o Rei Pelé ficava. O técnico ficou ao lado do preparador físico Celso Rezende e do fisiologista Guilherme Passos. Ambos já haviam assistido na última terça-feira (18) o treino do elenco profissional do Santos, no CT Rei Pelé.

Após a partida, o técnico da seleção brasileira passou no vestiário santista e ficou conversando com atletas e a comissão técnica de Pedro Caixinha. O papo foi longo, em tom bem animado. Ele foi embora da Vila Belmiro praticamente na mesma hora que o elenco santista.