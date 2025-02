Dívida do São Paulo com elenco tem direitos de imagem, luvas e premiações

A prática volta a ser usada nesta temporada e parte do elenco está com o direito de imagem referente a janeiro atrasada. A tendência é que o clube acerte o montante antes do vencimento da imagem de fevereiro — no São Paulo, o vencimento é sempre no final do mês.

Outros valores que também estão atrasados são referentes a luvas por assinatura de contrato. O Tricolor tem como procedimento diluir as luvas na duração do contrato. O próprio Calleri já chegou a ficar com mais de um ano de luvas em atraso, e o clube precisou renegociar o montante no início do ano passado.

A premiação pela campanha no Brasileirão também não foi paga ainda. Apesar da demora, tecnicamente não se trata de um atraso pois os valores não têm um vencimento específico.

O São Paulo atribui a questão a problemas de fluxo de caixa. Existe a chance de que, novamente, o elenco Tricolor conviva com ao menos um mês de atraso nos direitos de imagem em 2025.

Não tem nada a ver com a questão do salário atrasado. Isso vamos resolver internamente. Quando entramos em campo queremos dar o nosso melhor e ganhar. Infelizmente, as coisas não estão acontecendo. É o momento de falar menos e trabalhar mais Lucas