Corinthians foi um time pálido e liga alerta na Libertadores, diz Arnaldo

O colunista questionou a falta de reação do time comandado por Luís Zubeldía, que somou três pontos nos últimos cinco jogos no Paulistão.

Faltou entrega, faltou disposição, faltou instinto competitivo no time de São Paulo ontem. Faltou agressividade. Faltou criatividade. O jogo era em casa.

A Ponte Preta tem uma história riquíssima, é um clássico, os dois times já disputaram a final do campeonato, mas hoje a Ponte está na Série C. Você não pode ser encurralado em casa contra um time que vai disputar a Série C.

Você ser encurralado em casa? Você faz 1 a 0, toma dois gols em dez minutos no segundo tempo e depois você não fica indignado? Onde estava a indignação do time de São Paulo quando tomou a virada em cinco minutos?

Walter Casagrande

Segundo o colunista, a indignação com o resultado do jogo é um dos fatores que faz um time reagir em campo. O que não aconteceu no Tricolor.