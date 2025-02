Corinthians volta com empate amargo, mas arrecada R$ 300 mil para a Arena

O Corinthians amargou o empate por 1 a 1 contra a Universidad Central no jogo de ida da fase preliminar da Libertadores, mas voltou da Venezuela com mais R$ 300 mil arrecadados para a vaquinha da Neo Química Arena.

Grana garantida

Os R$ 300 mil foram pagos pela Esportes da Sorte. A patrocinadora máster do Corinthians havia prometido que pagaria o valor a cada gol marcado pelo Timão na partida.

O Corinthians acumulou chances e marcou apenas um gol no jogo. Carrillo, no primeiro tempo, fez o único tento da equipe no jogo.