Como calor mexe com planos de Globo e Band no Campeonato Carioca

A onda de calor mexeu com os planos iniciais de Globo e Band para o Campeonato Carioca deste ano.

As trocas de horários e a obrigatoriedade definida pela Ferj de que as partidas comecem só depois das 18h não estavam no script das detentoras dos direitos de transmissão. Isso ficou explícito com o resultado do ajuste da rodada do próximo fim de semana, a última da fase de classificação do Estadual.

As partes levaram de segunda a quarta para mudar os jogos e anunciar quem faria qual transmissão.