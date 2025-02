Casão: São Paulo foi encurralado por time da Série C: 'Faltou indignação'

A Ponte Preta tem uma história riquíssima, é um clássico, os dois times já disputaram a final do campeonato, mas hoje a Ponte está na Série C. Você não pode ser encurralado em casa contra um time que vai disputar a Série C.

Classificação e jogos Paulista

Você ser encurralado em casa? Você faz 1 a 0, toma dois gols em dez minutos no segundo tempo e depois você não fica indignado? Onde estava a indignação do time do São Paulo quando tomou a virada em cinco minutos?

Walter Casagrande

Segundo o colunista, a indignação com o resultado do jogo é um dos fatores que fazem um time reagir em campo. O que não aconteceu no Tricolor.

O que mais faltou dentro do time do São Paulo foi ficar indignado com o resultado que estava acontecendo e com o desempenho que estava tendo no campo. Quando você fica indignado, você reage. Se você não fica indignado, você aceita o que está acontecendo.

Muitas vezes no futebol a gente fica muito preso na entrega, na criatividade, na agressividade, na técnica, na parte tática. Mas uma das coisas mais importantes dentro de um grupo de futebol é a indignação — as reações acontecem no campo.