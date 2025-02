Ayrton Lucas deve ser novidade do Flamengo; De la Cruz tem corte no pé

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas treinou durante a semana e deve ser uma novidade do Flamengo no duelo contra o Maricá neste sábado. De la Cruz foi quem virou dúvida.

O que aconteceu

Ayrton foi poupado nas últimas partidas, mas apareceu normalmente no campo. Ele sentiu dores no joelho esquerdo depois de uma pancada sofrida no Fla-Flu. Varela vinha sendo improvisado.

Nico De la Cruz foi desfalque no treino. Ele sofreu um corte no pé em casa que o incomoda ao calçar as chuteiras. Por isso, fez trabalhos na academia durante a cicatrização. Ele não está descartado da partida.