Arnaldo: São Paulo andou em campo, e problema vai além da questão física

Nas últimas cinco partidas, fora o jogo com o Palmeiras em que o time jogou concentrado, dividindo, nas outras quatro o São Paulo também estava desinteressado — andou em campo. Isso me leva a crer que vai além do aspecto físico, é motivacional, de envolvimento.

E aí também acho que entram os fatos mais novos, porque o São Paulo, e a gente ficou sabendo com mais detalhes essa semana, não tem honrado os seus compromissos com os jogadores desde o começo do ano.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, a dívida em aberto com os jogadores pode estar contribuindo para desmobilização do vestiário, ainda mais com o Tricolor já classificado ao mata-mata do estadual.

Que dia você recebe o salário quando trabalha num emprego fixo? O famoso dia 5. E dia 5 de fevereiro foi a última vitória do São Paulo, contra o Mirassol. Essas questões que agora são públicas — atraso de premiações, atraso de direitos de imagem, atrasos de luvas.

Quando você não cumpre o combinado com os jogadores, um monte de coisa pode acontecer no futebol.

