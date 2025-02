Abel fala 7min sobre gramados, pede direção indignada e se vê em 'deserto'

Sintético ou natural (parte 3). "É como ter uma Ferrari e andar em uma pista esburacada. É o que acontece no Brasil. Parabéns aos jogadores, concordo com eles, adoro quando eles se unem em torno de uma causa. Está tudo certo, falem dos gramados, dos salários atrasados, do fair play financeiro, da profissionalização dos árbitros... não há problema. Eu também estou no Brasil e já posso pedir passaporte. Vou falar dos cinco anos que estou aqui: aqui, todo mundo fala, mas fazer... quando é preciso fazer as coisas no futebol, zero."

Leila Pereira e Abel Ferreira conversam durante treinamento do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Pedido por "indignação" da diretoria. "Queria preparar nossa diretoria, Leila e Barros: por este andar, vai ser igual ano passado, e não queria isso. Não queria que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras era beneficiado. Em determinados assuntos, temos que dar a cara e nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto. Igual para nós, igual para outros."

Lesões em série. "Estou no deserto e não sei onde está a próxima duna. Temos cinco machucados com um mês e meio. Quando acabou o ano, tínhamos uma perspectiva da nossa zaga, e a venda do Vitor Reis não estava prevista."

Naves volante. "Ele está conosco há dois anos e não estava jogando de forma regular. Minha função como treinador é ajudar os jogadores. Quando eles estão aqui atuando dois anos no segundo ou terceiro pelotão, não é correto. Não é justo. Eu tinha conversas com o Naves e ele tinha manifestado esse interesse em função do que é a nossa linha com Gomez e Murilo. Ele quer jogar mais e faz todo sentido. O Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade dele. Ele tem o que melhorar, mas só vai melhorar se jogar."

Risco de eliminação. "É frustrante estar com 20 pontos e poder ficar fora. Essa é a frustração, é a ansiedade. Arriscamos o que tínhamos que arriscar. Temos no sangue o querer ganhar, mas estamos numa situação em que podemos ficar de fora e temos que aceitar. Sim, eu cobro o Barros, a Leila... eu faço isso internamente. Depois, cada um faz seu trabalho dentro. Precisamos estar, mais do que nunca, unidos, sejam 10, 12, 20, 40 mil... é o que peço a torcida. Hoje, uns contagiaram outros. Quando todos se juntam, fica uma energia boa. A ansiedade tem um pouco disso: estamos com tantos pontos e podemos ficar fora. Se isso acontecer, ninguém vai morrer, vamos seguir nosso trabalho."