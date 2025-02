Zubeldía muda plano, faz testes e São Paulo deve ter titulares contra Ponte

No único treino com elenco completo antes do jogo, Zubeldía fez trabalhos táticos, testou variações e indicou a utilização de titulares. Na segunda-feira, os atletas que iniciaram o clássico contra o Palmeiras tiveram folga.

Zubeldía está suspenso do jogo contra a Ponte Preta pelo terceiro cartão amarelo. Cinco jogadores estão pendurados: Rafael, Alan Franco, Sabino, Enzo Díaz e Calleri.

Os mais desgastados atualmente são Arboleda, Enzo Díaz, Pablo Maia, Alisson e Calleri, que vêm em sequência de três jogos consecutivos como titulares. Luciano e Alan Franco iniciaram as últimas duas partidas.

O volante Alisson foi poupado do último treino e também está fora do jogo contra a Ponte por causa do desgaste, os demais vão para a partida. Ruan é desfalque após exames constatarem uma lesão na coxa esquerda: ele não volta antes nas quartas de final do Paulista.

Um provável São Paulo para o jogo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla e Oscar; Lucas, Luciano e Calleri (André Silva).

